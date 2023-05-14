Юные футболисты из Луганска взяли золото на международном футбольном турнире в Санкт-Петербурге

Ребята из Луганска Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 14 мая, юные футболисты из Луганска на Международном турнире по футболу в Санкт-Петербурге занял первое место.

- В финальной игре с ребятами из Курска счет был 2:2. Благодаря серии реализованных пенальти юные луганчане (команда «Зоря-Академия») взяли золото, - сообщил «Комсомольской правде» тренер-преподаватель по футболу Семен Жарый.

Первое место у Луганска. Второе – у Курска. Третье – у Донецка. Мариуполь на четвертом месте.

Дети из Республики впервые стали участниками футбольного турнира в Санкт-Петербурге. Десять мальчишек 10-12 лет из Луганска три дня играли в футбол на стадионе парка «Дубки». Это не воспитанники спортивных школ, не те, кто с детства готовится к профессиональной карьере. Это ученики детского дома № 1 Луганска, дети с трудной судьбой, для которых игра с мячом - настоящая радость.

Луганские дети пообщались с приглашенными на турнир ветеранами ВОВ и сфотографировались с ними.

- Такая поездка для наших ребят очень важна, - рассказывает Семен Жарый. – Дети выступили на турнире и получили опыт общения со сверстниками из Белоруссии и других дружеских государств.

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