Юные футболисты из Донецка заняли 3-е место на международном турнире по футболу

Победители турнира. Фото: Школа-интернат №8 Донецка

Сегодня, 14 мая, юные футболисты из ДНР заняли 3-е место на 20-м международном турнире по футболу среди команд центров для детей-сирот и школ-интернатов, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «КП» сообщила директор школы-интерната №8 Донецка Светлана Черкашина.

Впервые дети из ДНР стали участниками футбольного турнира в Санкт-Петербурге. Двадцать мальчишек 10-12 лет из Донецка и Мариуполя три дня играли в футбол на стадионе парка «Дубки». Это не воспитанники спортивных школ, не те, кто с детства готовится к профессиональной карьере. Это ученики детских домов и школ-интернатов, дети с трудной судьбой, для которых игра с мячом – настоящая радость.

Игра Зарница в парке Сестрорецка

Глава оргкомитета турнира Валерий Калугин рассказал, что с помощью культурной программы организаторы показали участникам состязаний, что главная связующая нить турнира - День Победы. Ребята посетили матч футбольного клуба «Зенит», аквапарк «Питерленд» и патриотическое объединение «Ленрезерв».

Мальчишкам очень понравилась игра Зарница в парке курортного района Санкт-Петербурга Сестрорецке.

- Ребята и стреляли, и кушали кашу из полевой кухни, и фотографировались возле Стеллы памяти, - рассказала Светлана Черкашина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Недели провела в погребе во время ожесточенных боев»: 14-летняя художница из Марьинского района запечатлела лица военных, освободивших ее село

В Донецке открылась выставка портретов бойцов СВО «Дневник Vиктории» (подробнее)