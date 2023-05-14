ВСУ за день 38 раз обстреляли Донецк

Украинские боевик бьют по мирным кварталам Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСУ за день 38 раз обстреляли территорию Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- С 09:00 до 21:00 14 мая территория Донецка 38 раз подверглась обстрелам вооруженных формирований Украины, - говорится в сводке экспертов СЦКК. - В направлении Петровского, Куйбышевского, Киевского, Кировского районов, а также поселка Александровка укронацисты выпустили 204 снарядов калибром 155 миллиметров и 21 ракету из реактивных систем залпового огня.

«КП» сообщала, что в результате украинских обстрелов погиб мужчина 1954 года рождения, еще двое мирных жителей – ранены (мужчина 1966 г.р. и женщина 1978 г.р.). Также пострадали одиннадцать сотрудников МЧС при исполнении служебного долга.

Повреждены частные жилые дома, гараж, два гражданских автомобиля, хозяйственные постройки.

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