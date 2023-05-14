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НовостиОбщество14 мая 2023 16:51

В ДНР откроют более 600 участковых комиссий к осенним выборам депутатов

В Республике началась подготовка к выборам депутатов парламента и муниципалитетов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В ДНР откроются более 600 участковых комиссий

В ДНР откроются более 600 участковых комиссий

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР началась подготовка к осенним выборам депутатов парламента и муниципалитетов.

- Благодаря совместной работе с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации у нас в регионе активно начата подготовка избирательной системы к выборам 2023 года. Совместно с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой ознакомились с ее ходом.

Элла Александровна отметила, что территориальные избирательные комиссии у нас сформированы вовремя, активно идет набор в участковые избирательные комиссии. Она заверила, что несмотря на все сложности, вместе мы их преодолеем, - в своем телеграм-канале сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По словам руководителя региона, принято решение о формировании 615 участковых комиссий, идет подготовка документационного сопровождения электоральных мероприятий, обустройство помещений и оснащение коммуникациями.

Напомним, что выборы пройдут в единый день голосования - 10 сентября. Жители региона будут выбирать депутатов законодательного собрания (парламента) и муниципалитетов.

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