При обстреле Донецка пострадал служебный автомобиль аварийной службы Горгаза

Пострадал служебный автомобиль ГK «Донбассгаз». Фото (архив): ДНР онлайн

Продолжает поступать информация о последствиях обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинских боевиков. Информацию о масштабах разрушений и пострадавших обнародовал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он сообщил, что по улице Энгельса был поврежден служебный автомобиль аварийной службы Горгаза.

Кроме того, в результате обстрела поселка Северный Куйбышевского района получили повреждения дома частного сектора и остановка общественного транспорта.

- Повреждено 5 домов частного сектора по улице Энгельса и улице Тимура - осколками посечены кровли и фасады, выбито остекление, - проинформировал градоначальник.

В результате обстрелов пострадал мирный житель.

- По улице Тимура во дворе частного дома получил ранения мужчина 1962 года рождения - он госпитализирован в городскую больницу № 17, - сообщил Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку из РСЗО. По городам Республики были выпущены 15 ракет.

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