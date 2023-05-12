Мэр Кулемзин: В Петровском районе Донецка при детонации мины «Лепесток» погибла женщина

Мины «Лепесток» могут находиться в любом районе. Фото: ТГ/Кулемзин

Мирная жительница погибла от подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что дончанка подорвалась во время работ на приусадебном участке во дворе частного дома. Трагедия произошла по улице Вельяминова.

- В Петровском районе Донецка при детонации мины «Лепесток» на приусадебном участке дома частного сектора по улице Вельяминова погибла женщина 1960 года рождения, - проинформировал он.

Кулемзин в очередной раз обратился к жителям города с просьбой быть предельно острожными.

- Мины «Лепесток» могут находиться в любом районе. Будьте бдительны при работе на приусадебных участках, старайтесь не ходить по траве, внимательно смотрите под ноги. Следите за детьми! - призвал мэр.

Напомним, ранее в ДНР сообщили о подрыве на взрывоопасном предмете жителя села Ивановка под Угледаром. Еще один мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на водоеме в Енакиево.

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