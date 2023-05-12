Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 мая 2023 17:57

В ДНР сообщили о подрыве на взрывоопасном предмете жителя села Ивановка под Угледаром

Мужчина пострадал от детонации неизвестного боеприпаса
Ирина ДМИТРИЕВА
Еще один мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете

Еще один мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один житель ДНР пострадал от детонации взрывоопасного предмета. Про новый случай подрыва сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что пострадавший - 1960 года рождения. Он получил ранения в результате подрыва на ВОП в селе Ивановка.

- Населенный пункт Ивановка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района). В результате подрыва на взрывоопасном предмете ранен мужчина 1960 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в Енакиево. Как уточнили в СЦКК, инцидент произошел на территории водоема «Водобуд». Тем временем в Донецке трагический случай, связанный с подрывом на ВОП, был зафиксирован в апреле в тыловом Пролетарском районе. Там от взрыва боеприпаса пострадали четверо детей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин рассказал о состоянии подорвавшихся в Донецке детей

Все они находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает (подробнее)