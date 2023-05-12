В ДНР сообщили о подрыве на взрывоопасном предмете жителя села Ивановка под Угледаром

Еще один мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один житель ДНР пострадал от детонации взрывоопасного предмета. Про новый случай подрыва сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что пострадавший - 1960 года рождения. Он получил ранения в результате подрыва на ВОП в селе Ивановка.

- Населенный пункт Ивановка (включен в зону ответственности администрации Волновахского района). В результате подрыва на взрывоопасном предмете ранен мужчина 1960 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина подорвался на взрывоопасном предмете в Енакиево. Как уточнили в СЦКК, инцидент произошел на территории водоема «Водобуд». Тем временем в Донецке трагический случай, связанный с подрывом на ВОП, был зафиксирован в апреле в тыловом Пролетарском районе. Там от взрыва боеприпаса пострадали четверо детей.

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