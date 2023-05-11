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НовостиПолитика11 мая 2023 12:40

В Горловке сообщили о разрывах украинских снарядов на территории насосной станции и детского сада

Под вражескими обстрелами ранены четверо горожан
Ирина ДМИТРИЕВА
Последствия обстрела города. Фото: ТГ/Приходько

Последствия обстрела города. Фото: ТГ/Приходько

Обстрел Горловки со стороны ВСУ не прекращается. В мэрии сообщили о разрывах украинских снарядов на территории насосной станции и детского сада.

- Зафиксирован разрыв украинского снаряда на территории приканальной насосной станции РУЭК (район Пятовского ставка, Центрально-Городской район Горловки). Повреждены забор, остекление, фасад. Персонал не пострадал. Оборудование в насосной не повреждено, - проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

Сообщается также, что повреждения получил детский сад № 129 «Ладушки».

По словам мэра, число пострадавших среди мирного населения возросло.

- Количество раненых украинским неонацистами мирных жителей Горловки возросло до четырех, - заявил Приходько.

Напомним, сегодня утром под массированными обстрелами в Горловке оказались поселок Гольмовский, поселки шахт имени Изотова и Ленина. В городе фиксируются многочисленные повреждения частных домов и многоэтажек, часть районов осталась без света.

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