Около 15 тысяч абонентов обесточены обстрелом ВСУ в Кировском районе Донецка

В результате обстрелов со стороны украинских боевиков была повреждена важная линия электропередачи. Фото: mintek-dnr.ru

В результате обстрелов со стороны украинских боевиков была повреждена линия 35 кВ и обесточена 121 трансформаторная подстанция в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил количество оставшихся без света жителей.

- Без электроснабжения остались около 15 000 абонентов, - проинформировал он.

Напомним, восемь мирных жителей, включая двоих детей, пострадали при массированных обстрелах ВСУ Донецка утром 11 мая. По городам ДНР украинские боевики выпустили десятки крупнокалиберных снарядов и «Градов». Также сегодня утром под массированными обстрелами оказалась Горловка - в частности, поселки Гольмовский, шахт имени Изотова и Ленина. По информации мэрии, ранения получили трое мирных жителей. В городе фиксируются многочисленные повреждения частных домов и многоэтажек, часть районов осталась без света.

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