В доме по улице Твардовского в Донецке ранения получили две женщины, мужчина и девочка 2019 года рождения. Фото: ТГ/Кулемзин

Одиннадцать мирных жителей, включая двоих детей, пострадали при массированных обстрелах ВСУ Донецка и Горловки утром 11 мая. По городам ДНР украинские боевики выпустили десятки крупнокалиберных снарядов и «Градов».

В Петровском районе Донецка в частном доме по улице Твардовского 4, зафиксировано прямое попадание в дом 155 мм снаряда. Ранения получили три женщины, мужчина и девочка 2019 года рождения.

- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района по ул. Твардовского пострадали девочка 2019 года рождения и женщины 1940, 1966 и 1988 годов рождения и мужчина 1964 года рождения, по ул. Магнитной ранена женщина 1963 года рождения, - написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, в поселке Александровка по улице Кирова ранена девочка 2010 года рождения и мужчина 1975 года рождения.

Петровский район и поселок Александровка находятся на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Они ежедневно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.

Также сегодня утром под массированными обстрелами в Горловке оказались поселок Гольмовский, поселки шахт имени Изотова и Ленина. По информации главы администрации Горловки Ивана Приходько ранения получили трое мирных жителей. В городе многочисленные повреждения частных домов и многоэтажек, часть районов осталась без света.

Информация о пострадавших в Донецке и Горловке уточняется.

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