Семь жилых домов повреждены обстрелами ВСУ в Петровском районе Донецка

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/zPetrovka24_7

Украинские войска продолжают обстреливать территорию ДНР. За прошедшие сутки они открывали огонь в ее направлении 33 раза, в том числе из артиллерии натовского калибра. Обстрелами в столице Республики повреждены жилые дома и один объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Повреждены семь жилых домостроений в Петровском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется также, что под вражеским огнем за сутки оказались семь населенных пунктов региона, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую, Широкую Балку, Озеряновку, Благодатное и Владимировку. Противник выпустил в их направлении 182 боеприпаса.

Данных о жертвах среди мирного населения нет.

Напомним, два частных дома загорелись в Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ 10 мая. Очевидцы сообщили также о повреждениях многоквартирного дома.

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