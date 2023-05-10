Пять внедорожников «Нива» передали военнослужащим подразделения «Каскад» в ДНР

В полевых условиях гораздо легче ремонтировать автомобили отечественного производства. Фото: ТГ/Пушилин

Пять внедорожников «Нива» передали от «Народного фронта» военнослужащим оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

По его словам, такие машины повышенной проходимости очень нужны бойцам на передовой. Кроме того, в полевых условиях гораздо легче ремонтировать автомобили отечественного производства.

- Подход, когда точечно закрываются потребности в подразделениях, себя оправдал, и бойцы за это очень благодарны, - заявил лидер ДНР.

Глава региона также уточнил, что автомобили были переданы совместно с руководителем исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт» Михаилом Кузнецовым и руководителем регионального исполкома ОНФ Сергеем Самохиным.

- Работает фронт, работает и «Народный фронт» под девизом «Все для Победы!» - подчеркнул он.

Напомним, ранее Народный фронт доставил для бойцов 1-го Донецкого армейского корпуса квадрокоптеры, тепловизоры и другую технику. Также были переданы медикаменты и продукты питания.

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