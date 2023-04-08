В ДНР доставили медикаменты и продукты питания для бойцов 1-го Донецкого армейского корпуса

Гуманитарную помощь выгрузят и распределят среди военных подразделений уже в ближайшее время. Фото: МВД ДНР

В Донецк прибыл гуманитарный конвой с грузом для подразделений 1-го Донецкого армейского корпуса. В его состав вошли медикаменты и продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, которая обнародовала в своем телеграм-канале видеоролик с места события.

- Принимаем в Донецке груз от нашего замечательного гражданского общества. В частности, здесь масксети, аптечки, сделанные нам группой врачей «Вы не одни». Часть аптечек мы получили в прошлый раз, часть непосредственно получаем сейчас. Сейчас выгрузим и распределим среди подразделений в течение ближайшего времени, - рассказал автор канала «Призрак Новороссии» Владимир Грубник.

Сообщается, что помимо аптечек, в сбор включили бескаркасные носилки, продукты и многое другое. Гуманитарная помощь была собрана и доставлена в столицу Донецкой Народной Республики силами неравнодушных граждан со всей России. Среди них - общественные и волонтерские организации, благотворительные фонды и предприниматели.

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