Народный фронт доставил гумпомощь бойцам 1 Донецкого армейского корпуса

Бойцы получили современную технику и оборудование. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Народный фронт доставил гуманитарную помощь военнослужащим Донецкой Народной Республики, которую собрал Денис Майданов в рамках проекта «Все для Победы». Бойцам доставили квадрокоптеры, тепловизоры и другую технику. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— Завершился сбор Дениса Майданова в рамках проекта «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» специально для 132 бригады 1 Донецкого армейского корпуса. Народный Фронт привез нашим защитникам все, что им необходимо и было заказано, а именно квадрокоптеры, противо-дронные ружья, тепловизоры, теплая одежда и спальники, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Народной милиции отметили, что самым долгожданным прибором было устройство для детекции вражеских беспилотных летательных аппаратов от компании-производителя беспилотников.

Напомним, что ранее 34 защитника Луганской Народной Республики были освобождены из украинского плена. Они пройдут реабилитацию в других регионах России, после чего вернутся домой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР начали формирование регионального отделения Союза журналистов России

Председателем СЖР избрали Виктора Петренко (подробнее)