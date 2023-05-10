Мариупольский зоопарк передал семь молодых медведей в зоопарк Крыма

Медведей отправили в частный сафари-парк в Крыму. Фото (архив): ЛИЦ

Мариупольский зоопарк передал семь молодых медведей в частный зоопарк Крыма. Об этом сообщил ДАН директор учреждения Савелий Вашура.

- Недавно мы передали семь молодых медведей в зоопарк Крыма, - рассказал Вашура, уточнив, что речь идет о сафари-парке «Тайган».

Отметим, что это один из крупнейших в Европе зоопарков с хищниками, он находится в Белогорском районе Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариупольском зоопарке появятся новые обитатели - пара обезьян и самец пумы. Коллекция животных понемногу пополняется новыми видами - в апреле в зоопарк передали также двух племенных верблюдов из Калмыкии. Тем временем Мариупольский зоопарк приступил к расширению своей площади для постройки новых вольеров. Российские стандарты предполагают свои нормы содержания животных, поэтому вольеры необходимо будет расширять.

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