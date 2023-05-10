Среди новорожденных лидируют мальчики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю в Донецке родились 49 малышей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По информации мэра, одной из новоиспеченных мам довелось испытать двойное счастье - она родила двух мальчиков!

- За неделю с 1 по 7 мая в нашем городе появилось на свет 49 малышей - 22 девочки и 27 мальчиков. В Буденновском районе родилась двойня - мальчики, - отметил Кулемзин.

Градоначальник пожелал новорожденным дончанам и их родителям здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Напомним, семьи из новых регионов РФ могут получить маткапитал на детей. Так, в Донецкой Народной Республике к концу апреля документы на получение материнского капитала подали более 6,5 тысячи жителей. Большинство заявлений были одобрены.

Ранее в обращении к Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах семьям, в которых есть дети, родившиеся начиная с 2007 года.

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