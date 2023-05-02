В ДНР приняли более 6,5 тысячи заявлений от жителей на получение материнского капитала

Теперь материнский капитал в Республике смогут получить еще больше семей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике документы на получение материнского капитала подали более 6,5 тысячи жителей. Большинство заявлений были одобрены. Об этом сообщили в отделении Социального фонда по ДНР.

- По состоянию на 28 апреля в ДНР принято 6 730 заявлений на материнский капитал, одобрено - 6 392, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, теперь материнский капитал в ДНР могут оформить еще больше семей. В обращении к Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах семьям, в которых есть дети, родившиеся начиная с 2007 года.

Соцфонд России тут же озвучил пояснения. Там отметили, что семьи смогут обращаться за средствами материнского капитала по правилам, действовавшим на момент рождения ребенка.

- Материнский капитал предоставляется на вторых (или последующих) детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев, - уточнили в ведомстве.

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