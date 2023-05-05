В Ясиноватой от полученных ранений скончалась пострадавшая при обстреле женщина

Спасти пострадавшую не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе обстрела ВСУ в Ясиноватой погибли двое человек. В том числе мирная жительница, получившая накануне ранения. Ранее сообщалось о том, что она находится в тяжелом состоянии. Однако медикам не удалось спасти ей жизнь.

Известно также, что в городе есть раненые.

- Вследствие обстрелов двое погибших и один раненный, - уточнили в местной администрации журналистам ДАН.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали две женщины, одна из них была тяжело ранена. По данным СЦКК ДНР, город сегодня находится под ударами противника с 10:40 утра. Украинские войска ведут огонь по Ясиноватой из ствольной артиллерии калибром 155 и 152 мм со стороны населенных пунктов Ласточкино и Орловка.

Украинские войска продолжают обстреливать и Донецк. Сегодня утром они выпустили по Петровскому району города 10 ракет из РСЗО. Сильному обстрелу подвергся также микрорайон Текстильщик в Кировском районе.

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