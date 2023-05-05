Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 мая 2023 11:20

В Ясиноватой от полученных ранений скончалась пострадавшая при обстреле женщина

В администрации города сообщили о новых жертвах артударов украинских боевиков
Ирина ДМИТРИЕВА
Спасти пострадавшую не удалось

Спасти пострадавшую не удалось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе обстрела ВСУ в Ясиноватой погибли двое человек. В том числе мирная жительница, получившая накануне ранения. Ранее сообщалось о том, что она находится в тяжелом состоянии. Однако медикам не удалось спасти ей жизнь.

Известно также, что в городе есть раненые.

- Вследствие обстрелов двое погибших и один раненный, - уточнили в местной администрации журналистам ДАН.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали две женщины, одна из них была тяжело ранена. По данным СЦКК ДНР, город сегодня находится под ударами противника с 10:40 утра. Украинские войска ведут огонь по Ясиноватой из ствольной артиллерии калибром 155 и 152 мм со стороны населенных пунктов Ласточкино и Орловка.

Украинские войска продолжают обстреливать и Донецк. Сегодня утром они выпустили по Петровскому району города 10 ракет из РСЗО. Сильному обстрелу подвергся также микрорайон Текстильщик в Кировском районе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На западе Донецка в результате артобстрела ВСУ погиб мужчина

Трагедия произошла на улице Академика Павлова в Петровском районе (подробнее)