ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

Огонь велся со стороны позиций ВСУ в Максимильяновке. Фото (архив): ДНР онлайн

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк. Сегодня утром они выпустили по Петровскому району города 10 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что огонь велся со стороны позиций ВСУ в Максимильяновке. Противник открыл огонь по западной части Донецка в 04:05.

Тем временем в администрации города Донецка сообщили про обстрел Кировского района.

- Вражескому обстрелу подвергся микрорайон Текстильщик в Кировском районе. Подробности уточняются, - проинформировал в своем телеграм-канале мэр Алексей Кулемзин.

Напомним, 3 мая ВСУ нанесли массированный удар по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Как уточнили в СЦКК ДНР, по двум районам были выпущены порядка 14 артиллерийских снарядов за час. В результате на Петровке пострадали три мирных жителя.

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