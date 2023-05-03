ВСУ нанесли массированный удар по Петровскому и Кировскому районам Донецка

Обстрелы жилых кварталов города со стороны ВФУ продолжаются (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли массированный огонь по Кировскому и Петровскому районам Донецка, выпустив порядка 14 снарядов калибром 155 мм. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.

— Петровский и Кировский районы под массированным обстрелом. Подробности уточняются. Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы! — подчеркнул мэр в своем телеграм-канале.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по двум районам было выпущено порядка 14 артиллерийских снарядов за час.

Тем временем украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив 20 ракет. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Нетайлово.

Напомним, что ранее украинские боевики дистанционно заминировали Петровский район города. Противопехотные мины «Лепесток» были обнаружены на улице Лохтина.

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