В Донецке сообщили о ранении трех мирных жителей вследствие массированного удара ВСУ по Петровскому району 3 мая

Последствия обстрела Петровского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке в результате массированного обстрела ВСУ 3 мая пострадали три мирных жителя в Петровском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что среди пострадавших - двое мужчин и женщина.

- В результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района в поселке шахты № 29 ранен мужчина 2001 года рождения. По улице Академика Павлова пострадали мужчина 1962 года рождения и женщина 1967 года рождения, - проинформировал мэр.

Напомним, 3 мая ВСУ нанесли массированный удар по Петровскому и Кировскому районам Донецка. Как уточнили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по двум районам были выпущены порядка 14 артиллерийских снарядов за час.

Ранее украинские боевики дистанционно заминировали Петровский район города. Противопехотные мины «Лепесток» были обнаружены на улице Лохтина.

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