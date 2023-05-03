В Петровском районе Донецка обнаружены мины «Лепесток»

Мины найдут и обезвредят саперы МЧС ДНР. Фото: пресс-служба МЧС

Запрещенные противопехотные мины ПФМ «Лепесток» обнаружены на одной из улиц Петровского района Донецка. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В Петровском районе по улице Лохтина обнаружены мины ПФМ-1 «Лепесток». Будьте осторожны, смотрите под ноги при ходьбе, информируйте детей об опасности. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните по телефону 101, — заявил мэр.

Ранее вооруженные формирования Украины уже минировали район ПФМ «Лепесток». Тогда взрывоопасные предметы были обнаружены на улицах Вахтангова и Бринько.

Напомним, что мирным жителям запрещено приближаться к таким минам, а также пытаться самостоятельно их обезвредить. Это может быть опасно для здоровья и жизни. При обнаружении ВОП вызывайте МЧС по номеру 101. Обязательно сообщите сотрудникам спасательного ведомства местонахождения мин, не приближаясь к ним.

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