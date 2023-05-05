В Ясиноватой при обстреле ВСУ пострадали две женщины, одна из них - тяжело ранена

Одна их пострадавших - 1970 года рождения, по второй данные уточнятся Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Две мирных жительницы пострадали в ходе обстрела ВСУ города Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщили ДАН в местной администрации.

Там уточнили, что одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии.

- Ранение получили две женщины. Одна их них 1970 года рождения, по второй данные уточнятся, сейчас она в тяжелом состоянии, - рассказали сотрудники мэрии.

По данным СЦКК ДНР, Ясиноватая сегодня находится под ударами противника с 10:40 утра. Украинские войска ведут огонь по городу из ствольной артиллерии калибром 155 и 152 мм со стороны населенных пунктов Ласточкино и Орловка.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска продолжают обстреливать и Донецк. Сегодня утром они выпустили по Петровскому району города 10 ракет из РСЗО. Сильному обстрелу подвергся также микрорайон Текстильщик в Кировском районе.

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