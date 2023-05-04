В Буденновском районе Донецка в результате ночного обстрела ВСУ пострадали три человека, в том числе ребенок

Среди пострадавших - ребенок Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня ночью украинские боевики обстреляли тыловой Буденновский район Донецка. В результате произведенной атаки пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате ночного обстрела Буденновского района пострадали мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения, - проинформировал он.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецке в результате массированного обстрела ВСУ 3 мая пострадали три мирных жителя в Петровском районе. Как уточнил мэр, среди пострадавших - двое мужчин и женщина.

- В результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района в поселке шахты № 29 ранен мужчина 2001 года рождения. По улице Академика Павлова пострадали мужчина 1962 года рождения и женщина 1967 года рождения, - заявил Кулемзин.

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