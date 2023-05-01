Водопроводные сети ДНР готовы к приему воды из реки Дон

Проведена профилактика и наладка оборудования, выполнены ремонты аварийных участков трубопроводов и замена запорных устройств. Фото (архив): ТГ/Хоценко

Донецкая Народная Республика готова к приему воды с большой земли. Напомним, новый водовод из реки Дон уже заработал в тестовом режиме. О том, готовы ли к приему воды местные водопроводные сети, рассказали в Администрации Главы ДНР.

Там отметили, что перед запуском водовода специалисты исследовали и устранили все неполадки в сети.

- Водопроводные сети Республики готовы к приему воды: проведена профилактика и наладка оборудования, выполнены ремонты аварийных участков трубопроводов и замена запорных устройств, - заявили власти.

Ранее Министерство строительства ДНР опубликовало первые кадры тестового запуска канала «Дон-Донбасс». В ведомстве показали, как большая вода начала наполнять канал, питающий города Республики.

Сообщается, что с начала мая в Донецкой Народной Республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды населению. Однако уже сейчас график подачи воды населению будет расширен.

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