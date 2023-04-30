В Донецке в Куйбышевском районе ранена женщина

Пострадавшую в результате преступных действий националистов госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 30 апреля, украинские боевики нанесли очередной артудар по Донецку. В прифронтовом Куйбышевском районе ранена мирная жительница.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. Г. Донецк (Куйбышевский район): по ул. Тимура, 87 ранена женщина 1975 г.р., - говорится в сводке Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что раненую положили в больницу Калинина.

Военные эксперты задокументировали разрушения на улице Тимура №№ 87 и 93 (частные дома). Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки 48 раз обстреляли ДНР: два мирных жителя погибли, еще двенадцать – ранены. Под огнем украинских боевиков оказались 12 городов и сел.

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