ВСУ за сутки 48 раз обстреляли ДНР: два мирных жителя погибли, еще двенадцать - ранены

В Ясиноватой в результате украинского обстрела погибли два мирных жителя. Фото: Архив «КП»

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 48 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 237 снарядов, ракет и мин. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, столица г. Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка, Егоровка, Никольское, Владимировка, Никольское, - говорится в сводке СЦКК.

По данным военных экспертов, за прошедшие сутки два мирных жителя погибли в Ясиноватой, еще 12 (в Петровском и Ленинском районах Донецка, Ясиноватой) – ранены.

На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО "Himars", артиллерии 155 мм. На горловском - 8 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 122 мм. На волновахском - 9 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм.

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