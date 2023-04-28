«Спасибо за восстановление справедливости»: Глава ДНР поблагодарил Президента России за закон, по которому ополченцы Донбасса получили статус ветерана боевых действий

Защитники Донбасса получили статус ветеранов боевых действий. Фото: НМ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил Президента России Владимира Путина за закон, по которому ополченцы Донбасса получили статус ветерана боевых действий.

- Сегодня Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому участники народного ополчения и военнослужащие, защищавшие Донбасс с 2014 года, получают статус ветерана боевых действий, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что бойцы Республики заслужили это право своим мужеством, отвагой и верностью России.

- Спасибо Президенту за весомую поддержку наших ветеранов боевых действий, за восстановление справедливости, - подчеркнул глава региона.

Подписанные главой государства изменения в Федеральный закон «О ветеранах» предоставляют статус ветерана и инвалида лицам, участвовавшим в боях на территории ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в процессе принятия закона были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнению задач ВС России в ходе спецоперации.

- Лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, — отмечалось в тексте одобренной поправки.

Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач спецоперации.

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