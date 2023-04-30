Как работает новый пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью

Пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью. Фото: Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ранее этот КПП был преимущественно пешеходным - для людей из близлежащих сёл, но теперь дорогу к нему благоустраивают, расширяют пропускную способность и подготавливают всю необходимую инфраструктуру.

Пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью. Фото: Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью. Фото: Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

КПП пока работает в укороченном, тестовом режиме с 8 часов утра до 20 часов вечера, дорога к самому месту пересечения административной границы между ДНР и Ростовской областью на сегодняшний день отремонтирована примерно на 40 процентов - на остальных участках продолжается проведение ремонтных работ.

Пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью. Фото: Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью. Фото: Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Местный житель села Новоивановка Виталий Сердюков рассказывает, что данным КПП он пользуется ещё с 2014 года, ведь в Матвеевом Кургане у него живут родители.

- Через этот пост мы ездили ещё до боевых действий, а когда они начались, в 2014 году, украинцы зашли на этот пост, никого не пускали, я даже ходил с ними ругаться, думал, что терять было нечего, уже седьмой десяток был. Говорил им, что у меня там родственники больные, им нужна помощь, а им всё равно, изверги настоящие. Но слава Богу их деспотия недолго продлилась и наши ребята их выбили. Теперь вот у нас дорогу строят, фонари ставят, разметку наносят, такое я последний раз при СССР видел! - делится своими воспоминаниями Виталий Александрович.

Пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью. Фото: Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью. Фото: Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По словам местных жителей, инфраструктуры в населённых пунктах действительно не хватает, автобусы ходят редко, особенно тяжело обстоят дела с досугом у молодёжи.

Пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью. Фото: Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Я свой край очень люблю, но, к сожалению, в наших сёлах в округе заняться действительно нечем, поэтому на работу я устроилась в Матвеев Курган, по прямой тут буквально 50 км, теперь, когда сделают дорогу и КПП можно будет проходить очень быстро, можно будет каждый день ездить домой после работы, - говорит жительница села Алина Новоивановка.

Пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью. Фото: Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко» между ДНР и Ростовской областью. Фото: Андрей Трубецкий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стоит отметить, что очередь на новом КПП не наблюдается, буквально все подъезжающие автомобили сразу попадают на территорию КПП, на процесс прохождения админграницы уходит от 10 до 20 минут. Однако из-за отсутствия инфраструктуры и транспортного сообщения, в ближайшее время не рекомендуется проходить данную границу в пешем режиме.

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