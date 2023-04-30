В ДНР в этом году восстановят 2129 многоэтажек

Строительные работы не останавливаются ни на день. Фото: Минстрой ДНР

Программа социально-экономического развития ДНР предусматривает всесторонне развитие населенных пунктов освобожденных территорий: оказание поддержки гражданам, лишившимся жилья, восстановление объектов социальной сферы, развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие промышленности, строительство дорог и многое другое. Об этом сообщил «КП» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Эдуард Осипов.

В ДОНЕЦКЕ ПОСТРОЯТ 200 ТЫСЯЧ КВ. М. НОВОГО ЖИЛЬЯ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

Руководитель Минстроя рассказал, что на этот год запланировано в Республике восстановить 2 129 многоквартирных жилых домов и построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. Также в 2023 - 2025 годах в регионе пройдет восстановление более 400 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов.

В 2024 - 2025 годах в ДНР запланировано достроить и ввести в эксплуатацию пятнадцать долгостроев, а также строительство жилых домов в рамках программы льготного ипотечного кредитования.

Эдуард Осипов. Фото: Минстрой ДНР

- Предполагается реализация проекта «Жилой район микрорайона «Флора» по улице Одинцова в Куйбышевском и Кировских районах Донецка. Там планируется построить около 14 тысяч квартир. Новый микрорайон появится в течение десяти лет. Также планируется достроить и ввести в эксплуатацию жилой дом №2 комплекса в микрорайоне «Домостроителей» по улице Листопрокатчиков, - отметил Эдуард Осипов.

До 1 апреля 2024 года планируется капитальный ремонт на легкоатлетическом стадионе, спортивном комплексе «Локомотив», теннисном клубе «Калинова Балка» в Донецке и конно-спортивной базе в Макеевке.

Помимо этого, будут созданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа для занятий различными видами спорта в Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

По данным Минстроя ДНР, на период 2023 - 2024 годов в восьми городах Республики - Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Мариуполе, Светлодарске, Волновахе и Мироновском - заложена модернизация сто пятнадцати объектов теплоснабжения и капитальный ремонт 76 километров теплосетей. В Донецке, Макеевке, Горловке и Мариуполе запланирован капремонт 16,93 километров сетей водоснабжения, а также ремонт двух канализационной насосных станций в Мариуполе.

- На территории ДНР существует острая проблема с потерями воды в системе централизованного водоснабжения. Реализация указанных мероприятий значительно улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг, а именно – значительно повысит надежность системы теплоснабжения, - сказал Эдуард Осипов.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ!

В рамках реализации программ формирования комфортной городской среды Минстрой России профинансирует мероприятия по благоустройству десяти городов Республики - Донецка, Макеевки, Енакиево, Иловайска, Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского, Тельмановского, Першотравневого и Володарского районов.

Напомним, что сейчас идет голосование за те общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Шахтерск, Снежное заявили на конкурс 27 дизайн-проектов.

Отдать свой голос за них можно до 31 мая на сайте 80.gorodsreda.ru, на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», на сайтах муниципалитетов.

Для выбора приоритетных мест благоустройства важно мнение каждого. Проект «Жилье и городская среда» реализует цель, определенную Президентом, - в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году.

ЧИСТАЯ ВОДА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

Эдуард Осипов также рассказал о реализации в ДНР федеральной программы «Чистая вода».

- Большая программа подготовлена по реконструкции систем водоснабжения для различных населенных пунктов. В общей сложности, благодаря программе «Чистая вода», качество услуг централизованного водоснабжения будет улучшено для 2,5 миллионов жителей Республики, - сказал он.

Руководитель Минстроя ДНР сообщил, что для насыщения рынка строительными материалами и конструкциями будет оптимизирована работа действующих предприятий, а также планируется запустить остановленные предприятия промстройматериалов и строительной индустрии.

- На деокупированной территории Республики находятся действующие промышленные предприятия промстройматериалов, требующие поддержки и развития: ООО «ПИК ЦЕМЕНТ», Харцызский трубный завод, Донецкий завод «Металлоконструкций», Амвросиевский завод кровельных и облицовочных материалов «ТЕХПРОМ» и многие другие, - отметил Эдуард Осипов.

В этом году в ДНР большая программа ремонта автодорог, в том числе и муниципальных. Сейчас ремонтируют наиболее аварийные участки улично-дорожной сети в двадцати трех городах и районах Республики.

Напомним, что утверждена Программа социально-экономического развития новых регионов страны на 2023-2025 годы. Она была разработана Правительством РФ по поручению Президента Владимира Путина. Владимир Владимирович поставил задачу в ближайшие восемь лет вывести Донбасс и другие новые регионы страны на общероссийский уровень по всем показателям.

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