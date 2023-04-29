«Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, с каждым днем наш город становится краше»: В Донецком парке имени Щербакова появилась новая клумба из 250 роз

В Донецке высадили 250 роз. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

29 апреля в Донецке провели несколько мероприятий, направленных на улучшение комфортной среды в городе. В парке имени Щербакова была высажена новая клумба роз. Саженцы привезла российская спортсменка и телеведущая Марьяна Наумова, девушка приняла активное участие в высадке кустарников.

- За девять лет Донецк стал для меня родным городом, и я всегда поражаюсь стойкости местных жителей, которые несмотря на обстрелы, сложную ситуацию в городе, все-равно выходят на улицы, проводят субботники, высаживают клумбы, - говорит Марьяна Наумова. - Парк Щербакова для меня является значимым местом, поэтому для меня приятно внести свой вклад, высадить розы и продолжить добрую традицию, восстановить город и сделать его краше.

Саженцы роз привезла Марьяна Наумова. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

В высадке роз принял участие и глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, с каждым днем наш город становится краше, - говорит мэр города. - С огромным удовольствием принял участие в их высадке. Уже этим летом клумба из 250 кустов зацветет всеми цветами радуги.

Градоначальник рассказал, что саженцы 25 сортов роз, выращенных в Самарской, Владимирской и Московской областях, столице Донецкой Народной Республике предоставила «Ассоциация питомников России».

- Розы не зря являются символом нашего города. Это самые красивые цветы в мире, но они с шипами, как и жители Донецка. Пусть враг это знает и помнит. Победа всегда была и будет за нами! – уверен Алексей Кулемзин.

В Донецке высадили 250 роз. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Также сегодня в городе впервые прошла Всероссийская экологическая акция «Вода России». Представители городской и районных администраций Донецка, сотрудники Госкомитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР убрали мусор в прибрежной зоне Нижнекальмиусского водохранилища по обоим берегам на участке от проспекта Дзержинского до проспекта Ильича, а представители МЧС собрали мусор, который находился на водной глади.

- Всего в акции приняли участие около 50 человек. Благодаря их усилиям наш город стал чище, - говорит мэр города. - Призываю всех жителей Донецка поддерживать подобные экологические начинания. Чисто не там, где регулярно убирают, а там, где не мусорят!

В Донецке впервые прошла Всероссийская экологическая акция «Вода России». Фото: t.me/kulemzin_donetsk

А еще в этот день в рамках Всероссийской акции «Сад Победы» педагоги Многопрофильного лицея №5 имени Бойко высадили деревья и кустарники в память о погибших выпускниках учебного учреждения Дмитрия Шулякина и Марии Пироговой, а также в память о родителях учащихся и выпускниках, погибших в боях за Донбасс.

- Наш «Сад Победы» – это символ единства и стойкости русского духа, это наша безмерная благодарность за освобождение родной русской земли от нацизма, это незримая нить, связующая память поколений, - сказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

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