Благоустройство Мариуполя продолжается: волонтеры привели в порядок сквер «Лукоморье» и украсили город к майским праздникам

В уборке территорий приняли участие активисты общественных организаций Молодая Гвардия, Юнармия и Волонтерская рота. Фото: Моргун/ТГ

В освобожденном Мариуполе продолжается благоустройство — в рамках еженедельных субботников активисты, волонтеры и общественники продолжают убирать мусор и приводить в порядок городские территории. Сегодня добровольцы убрали территорию сквера «Лукоморье», а также украсили город к предстоящим праздникам. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Также убрали зеленые зону и территорию пляжа в поселке Песчаный, а к предстоящим майским праздникам украсили городские улицы государственной символикой. Во всех районах ведутся работы и по благоустройству территорий, прилегающих к памятникам. В целом, в работах по благоустройству городских территорий сегодня было задействовано порядка 2000 человек, — отметил Моргун.

Мэр Мариуполя добавил, что по итогам субботника с общегородских территорий было вывезено свыше 70 кубических метров мусора. Моргун добавил, что в городе уже началась подготовка ко Дню Победы.

— Во всех районах ведутся работы и по благоустройству территорий, прилегающих к памятникам. День Великой Победы в этом году встретим с обновленным монументом «Воин-освободитель» в Приморском парке. Здесь же 9-го мая зажжем вечный огонь, — добавил градоначальник.

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