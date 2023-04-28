Эксперты сообщили про применение ВСУ дальнобойных словацких ракет при обстреле Киевского района Донецка

Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ при обстреле Киевского района Донецка использовали дальнобойные словацкие ракеты. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, специалисты которого провели фиксацию последствий обстрела. Они уточнили вид примененного вооружения и направление ведения огня.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Невельское, применив осколочно-фугасные ракеты 9М22 и осколочно-фугасные ракеты JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) для РСЗО калибром 122 мм, произведенные в Словакии и переданные Украине странами, входящими в блок НАТО, - заявили эксперты, отметив при этом, что на указанных позициях дислоцируются 59-я отдельная мотопехотная, 36-я отдельная бригада морской пехоты и 10-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ.

Сообщается также, что в результате обстрела центра Донецка погибли 9 гражданских лиц (6 женщин и 2 мужчин), в том числе ребенок - девочка 8 лет. Ранения получили 16 человек. Кроме того, зафиксированы повреждения по 26 адресам.

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