На Саур-Могиле все мероприятия, приуроченные к 9 мая, отменены

Саур-Могила в Шахтерском районе ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На территории мемориального комплекса Саур-Могила в Шахтерском районе все мероприятия, приуроченные к 9 мая, отменены. Об этом «КП» сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Ранее сообщалось, что в канун Дня Победы на территории мемориального комплекса Саур-Могила состоится традиционный торжественный митинг.

В ДНР в целях безопасности целый ряд мероприятий, приуроченных к 78-ой годовщине Победы, пройдет в онлайн режиме. Например, на официальном сайте Донецкого республиканского краеведческого музея и в социальных сетях музея можно будет увидеть мультимедийную выставку «Донбассовцы – Герои Сталинградской битвы».

Она будет проходить в течение года в рамках Международного проекта «Территория Победы» Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Москва).

- На десяти планшетах выставки представлены информация, фотографии, документы о наших земляках - участниках битвы за Сталинград. Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. Победа советских войск в Сталинградской битве стала решающим событием для исхода Великой Отечественной войны, - рассказали в музее.

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