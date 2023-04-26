Жители ДНР могут принять участие в общероссийском проекте «Многонациональная Победа»

Все истории и фото будут храниться в храме Вооруженных Сил России на Поклонной горе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Жители Донецкой Народной Республики могут принять участие в общероссийском проекте «Многонациональная Победа», который проводится в России в четвертый раз. Об этом сообщает Администрация Главы ДНР.

С 15 марта по 9 мая этого года в рамках проекта проходят:

— народный марафон «Вспомним всех поименно»;

— конкурс рассказов об участниках Великой Отечественной войны «Незабытые истории Победы»;

— конкурс рассказов об участниках СВО «Zа Родину».

«НЕЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ ПОБЕДЫ»

Принять участие в конкурсе просто: фотографию военных времен из семейного альбома и рассказ к ней об участниках войны разных национальностей, межнациональной дружбе и взаимопомощи (не менее 2 тысяч знаков с пробелами), а также иную дополнительную информацию (биографические данные, информацию о наградах, письма и воспоминания участников войны Вашей семьи, фотографии) необходимо прислать до 9 мая в адрес оргкомитета на электронную почту pomnimpobedu@mail.ru.

80 самых интересных историй с фотографиями войдут в альманах «Незабытые истории Победы».

«ZА РОДИНУ»

Авторы лучших рассказов и постов отправятся в Москву и получат дипломы из рук Героев России и Героев Советского Союза

Чтобы принять участие в конкурсе рассказов в сборник «Zа Родину» об участниках специальной военной операции, пришлите до 9 мая в адрес оргкомитета на электронную почту zarodinu240222@mail.ru:

- фотографию участника СВО;

- рассказ о нем, о совершенном подвиге, о проявлении межнациональной дружбы, взаимопомощи в период участия в СВО (не менее 2 тысяч знаков с пробелами);

- иную дополнительную информацию (биографические данные, информацию о наградах, если имеются).

Самые яркие истории с фотографиями войдут в сборник «Zа Родину».

N.B.

Авторы лучших рассказов и постов отправятся в Москву и получат дипломы из рук Героев России и Героев Советского Союза

При отправке письма в адрес оргкомитета непременно укажите имя, фамилию автора истории или авторского коллектива (например, семья Ивановых, ученики 3 класса школы № 1235) и свои контакты, чтобы оргкомитет мог с вами связаться.

«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО»

Народный марафон «Вспомним всех поименно» уже стартовал и продлится до 9 мая. Чтобы принять в нем участие, нужно:

- в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» разместить фото времен Великой Отечественной войны из семейного альбома и написать историю человека или события, запечатленных на ней.

- пост должен быть общедоступен и отмечен хештегами: #вспомнимвсехпоименно, #многонациональнаяпобеда, #марафонпобеды2023.

Все присланные информационные материалы будут переданы в Мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти» Главного Храма Вооруженных Сил России, возведенного на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» и в «Музей Победы» на Поклонной горе. Авторы лучших рассказов и постов отправятся в Москву и получат дипломы из рук Героев России и Героев Советского Союза.

- Пока мы помним свою историю, мы остаемся единым народом, который невозможно уничтожить и победить, - отметили в Администрации Главы ДНР.

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