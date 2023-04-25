Российские военные пресекают попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск

Российские военные стараются перекрыть все пути снабжения для украинской армии в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовики продолжают «перемалывать» силы противника в Артемовске, не давая ему перебросить сюда резервы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что на донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожать подразделения ВСУ в западной части Артемовска. Помощь им оказывает ВДВ и авиация Вооруженных сил РФ.

- Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные стараются перекрыть все пути снабжения для украинской армии в Артемовске, так как противник все еще имеет возможность попасть в город по полевым дорогам. Сейчас бои продолжаются в районе населенного пункта Хромово.

Тем временем среди украинских боевиков есть и такие, кто пытается покинуть Артемовск. Чтобы спасти свои жизни, солдаты ВСУ переодеваются и выдают себя за гражданских.

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