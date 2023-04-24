Российские военные стараются перекрыть все пути снабжения для ВСУ в Артемовске

За последние сутки российские военные продвинулись в западной и северо-западной части Артемовска Фото: Александр КОЦ

Российские военные стараются перекрыть все пути снабжения для украинской армии в Артемовске, так как противник все еще имеет возможность попасть в город по полевым дорогам. Сейчас бои продолжаются в районе населенного пункта Хромово. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что российские штурмовики стремятся окончательно и бесповоротно перерезать последний путь, подпитывающий силы ВСУ.

- Но опять же, даже несмотря на погодные условия и что основная дорога под огневым контролем, все равно еще какие-то тропы, через поля, остаются у противника. Но задача простая: сделать полностью невозможным перемещение противника, - заявил он.

По словам Пушилина, буквально за последние сутки российские военные продвинулись в западной и северо-западной части Артемовска. Сейчас они вплотную подошли к достаточно сложному участку, где находится квартал из высоток, в которых противник организовал пулеметные гнезда и ведет оттуда снайперскую работу.

- Но есть понимание, что с этим делать. Определенно точно уже за пределами железнодорожной дороги продвигаются наши подразделения, - сказал лидер ДНР.

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