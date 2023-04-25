Украинские боевики пытаются покинуть Артемовск под видом гражданских

В городе продолжаются ожесточенные бои Фото: Александр КОЦ

Среди украинских боевиков есть и такие, кто пытается покинуть Артемовск, где сейчас идут ожесточенные бои. Чтобы спасти свою жизнь, солдаты ВСУ выдают себя за гражданских. Об этом сообщил в беседе с «РИА Новости» один из российских штурмовиков.

- Находим мирных, в домах, в подвалах: женщины, дети, дедушки. Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти, - рассказал он.

По словам бойца, именно так во время эвакуации мирного населения из западных районов Артемовска был пойман украинский снайпер, который переоделся в мирного жителя и пытался выйти из города.

- Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из «Азова»*, - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные стараются перекрыть все пути снабжения для украинской армии в Артемовске, так как противник все еще имеет возможность попасть в город по полевым дорогам. Сейчас бои продолжаются в районе населенного пункта Хромово.

* Запрещенная в России организация

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