Украинские боевики пытаются покинуть Артемовск под видом гражданских

В городе продолжаются ожесточенные бои
Фото: Александр КОЦ
Среди украинских боевиков есть и такие, кто пытается покинуть Артемовск, где сейчас идут ожесточенные бои. Чтобы спасти свою жизнь, солдаты ВСУ выдают себя за гражданских. Об этом сообщил в беседе с «РИА Новости» один из российских штурмовиков.
- Находим мирных, в домах, в подвалах: женщины, дети, дедушки. Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти, - рассказал он.
По словам бойца, именно так во время эвакуации мирного населения из западных районов Артемовска был пойман украинский снайпер, который переоделся в мирного жителя и пытался выйти из города.
- Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из «Азова»*, - отметил собеседник агентства.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные стараются перекрыть все пути снабжения для украинской армии в Артемовске, так как противник все еще имеет возможность попасть в город по полевым дорогам. Сейчас бои продолжаются в районе населенного пункта Хромово.
* Запрещенная в России организация
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