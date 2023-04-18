Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным

В канале опубликована совместная фотография Лукашенко и Пушилина. Фото: «Пул первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске рабочую встречу с врио Главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул первого».

- Первый сегодня встречается со временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным, - проинформировали там.

Отметим, что это первая официальная встреча белорусского лидера с руководителем Республики с момента ее вхождения в состав России.

Ранее рабочую встречу с Пушилиным провел Президент РФ Владимир Путин. Стороны обсудили основные проблемы Республики и пути их решения - обстрелы, обеспечение водой, ремонт и расширение дорог и т.д. Денис Пушилин поблагодарил российские власти за беспрецедентные объемы восстановления ДНР. Отметим, что накануне руководитель Республики впервые принял участие в заседании Совета Безопасности РФ.

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