Глава ДНР обсудил с Президентом России Владимиром Путиным основные проблемы Республики и пути их решения

Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным. Фото: www.kremlin.ru

ОБСТРЕЛЫ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин начал свой рассказ с ситуации с обстрелами жилых кварталов.

- Безусловно, в повестке сейчас основной для нас вопрос связан с обстрелами, и как раз на последней встрече с Вами мы обсуждали – я просил, к Вам обращался по поводу усиления ПВО и контрбатарейной работы. Это было сделано. Я Вам скажу: обстрелы уменьшились, по той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза, - рассказывает Денис Пушилин. - Безусловно, остаются еще сложные для нас районы и в Донецке – это Петровский, Куйбышевский…

- Задача всех наших военных формирований: Минобороны, добровольцев, всех – сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если сократились – уже к этому постепенно идет, - подчеркнул Владимир Путин.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЙ

- Следующий вопрос, который волнует наших граждан, – конечно же, вода, обеспечение водой, - продолжает Денис Владимирович. - Мы прошли очень непростой, самый сложный отопительный сезон, и действительно, коммунальщики делали просто невозможное, выполняли свою работу: наполняли котельные, когда и воды дефицит был, и прочее… Здесь регионы-шефы помогли, Москва помогла – бурение скважин, целый комплекс мер, мероприятий применялся.

Сейчас мы с оптимизмом смотрим на водовод – спасибо Вам большое, что решение такое было принято, непростое, но тем не менее это нас, по сути, спасает от того, чтобы мы не остались вообще без воды. Потому что резервные водохранилища практически все выпиты. И этот водовод из Дона, который сейчас находится на том этапе, что идет пополнение системы, – мы понимаем пусконаладочные работы, мы это все видим, это все делается наглядно. И опять же делается в рекордные сроки – это военные строители. Конечно, то, что даже в советское время на годы растягивалось, сделано буквально за считаные месяцы.

РЕМОНТ И РАСШИРЕНИЕ ДОРОГ

- Следующий вопрос, который нас волнует и тоже у нас в повестке, – это дороги, - говорит руководитель Республики. - Это всегда сложный вопрос, прекрасно это понимаем, осознаем, с учетом того, что многие наши дороги не ремонтировались долгий период времени. Тем не менее мы уже за прошлый год 279 километров дорог отремонтировали – а это уже в два раза больше, чем в предыдущие периоды. На этот год еще больше запланировали: 350 километров дорог плюс муниципальные дороги – 190 километров. Здесь тоже [смотрим] с оптимизмом.

Но есть один вопрос, в котором хотелось бы попросить Вашей поддержки, потому что по-другому мы не справимся. У нас есть дорога самая основная, которая связывает [нас] с другими субъектами Российской Федерации, из Донецка и на Успенку. Она двухполосная. И это сопряжено с рядом сложностей. Во-первых, очереди. КПП сейчас расширяются, контрольно-пропускные пункты, работа ведётся, Минтрансом проведена, но это тоже время. Мы сейчас можем получить узкое горлышко, оно уже есть по факту, потому что теплеет, перемещений людей больше и грузов.

Просьба – сделать эту дорогу четырёхполосной. Мы не сможем обойти её. Сейчас аварий там в два с половиной – три раза больше, чем на других участках, потому что люди пытаются [побыстрее], спешат, обгоняют. Это сейчас комплексная задача.

- Конечно.

- Безусловно, этот вопрос мало того что влияет на жизнеобеспечение людей, на перемещение, которое нужно, но еще это влияет и на цены. А это следующий вопрос, потому что логистика затруднена и все прочее…

- Да, затруднена, поэтому дороже все становится, - говорит Владимир Путин.

- Поэтому вот такая просьба.

- Да, я обсуждал это уже с Министром транспорта и с вице-премьером [Маратом] Хуснуллиным. Коллеги сейчас работают над этим и над расширением возможностей автомобильных дорог, их улучшением, и даже над строительством железной дороги – как мы договаривались, с коллегами тоже поговорим – по Запорожской области и так далее. Там нужно сделать пару, может быть, даже три соединения между имеющимися магистралями, и это будет дополнительная очень хорошая возможность для того, чтобы обеспечить необходимое количество перевозки грузов и пассажирское движение, - сказал Владимир Путин.

ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ

- Безусловно, здесь Вы абсолютно правильно смотрите, в корень проблемы, что нужно комплексно [решать]: здесь расширение, здесь включение железной дороги, здесь мы смотрим Мариупольский морской порт, который нужно задействовать в полной мере: и для грузоперевозок, и для пассажиропотока его тоже можно задействовать.

- Там глубины хорошие, там все можно сделать. Так что коллеги работают, в Минтрансе, в наших компаниях, которым поставлены соответствующие задачи, - рассказывает Президент. - Но, конечно, самое главное – обеспечить безопасность. К сожалению, мы реально имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим. Вот вчера доложили: на одном из участков соприкосновения четырнадцать, по-моему, человек – военнослужащих украинской армии сдались в плен. Было уже поздно, наши остались с ними там, несколько человек, даже не охраняли, чтобы потом сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий, – триста снарядов противник положил в одно место, уничтожил всех своих военнослужащих. К сожалению, и наши ребята пострадали. Они своих не жалеют. Ведут себя в высшей степени цинично и жестоко.

Поэтому наша задача, конечно, – отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб.

Все вопросы, которые Вы подняли, взаимосвязаны так или иначе. Даже эти пути сообщения – железнодорожные, автомобильные дороги, – их нужно выстраивать таким образом, чтобы и скорость движения увеличивать и чтобы они находились на достаточно безопасном удалении от зоны боевых действий.

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