Денис Пушилин поблагодарил российские власти за беспрецедентные объемы восстановления ДНР

В Москве прошло заседание Совета Безопасности РФ, в котором впервые приняли участие руководители новых российских регионов. Фото: t.me/pushilindenis

Жители Донбасса видят и чувствуют помощь и поддержку своей большой страны. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который сегодня впервые принял участие в заседании Совета Безопасности РФ.

Руководитель Республики поблагодарил российские власти за те меры, которые оказывают новым регионам государства.

- Особенно они видны в тех беспрецедентных объемах восстановления, которые развернуты в регионе и о которых подробно доложил на Совбезе Марат Хуснуллин, - отметил лидер ДНР.

Денис Пушилин поблагодарил российского президента Владимира Путина и федеральные органы власти за такое пристальное внимание к Донбассу и постоянную заботу о людях. И отметил, что Президент РФ высоко оценил мужество и патриотизм жителей региона, которые работают и выполняют свои повседневные обязанности, несмотря на все сложности и обстрелы.

Отметим, что на заседании большого Совбеза обсуждались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с Денисом Пушилиным

Президент РФ намерен детально обсудить с врио Главы ДНР некоторые вопросы (подробнее)