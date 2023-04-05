Денис Пушилин впервые примет участие в большом заседании Совбеза РФ

Заседание пройдет в режиме видеоконференции. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сегодня впервые примет участие в заседании Совета безопасности РФ - вместе с другими руководителями новых субъектов России. Об их участии в мероприятии сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Путин в Кремле. Достаточно скоро, после 13:00, мы ожидаем в режиме видеоконференции заседание Совета безопасности России - не путать с оперативным совещанием, - это так называемый большой Совбез. С Президентом очно будут присутствовать главы четырех новых российских регионов, - говорится в сообщении.

По словам Пескова, на заседании будет обсуждаться тема обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на данных территориях. Не исключено, что после этого главы новых регионов проведут отдельную встречу с президентом РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с Денисом Пушилиным. Президент РФ намерен детально обсудить с врио Главы ДНР некоторые важные вопросы.

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