Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с Денисом Пушилиным

Российский президент сообщил о планах провести рабочую встречу с лидером Донецкой Народной Республики. Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен провести рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Такое заявление прозвучало в ходе общения российского лидера с председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко, которое состоялось сегодня по видеосвязи. Напомним, решением президента РФ премьер Республики теперь назначен врио губернатора Омской области.

Владимир Путин обсудил с Хоценко ситуацию в экономике ДНР, строительство перинатального центра в Донецке и нового водовода. В разговоре он упомянул про скорую встречу с Денисом Пушилиным.

- Мы с руководителем Республики обсудим на ближайшей встрече, она скоро состоится, некоторые вопросы детально, - отметил глава государства.

Напомним, ранее Денис Пушилин поблагодарил Виталия Хоценко за плодотворную работу на должности премьер-министра ДНР. По словам руководителя региона, это командный человек, с которым ему было комфортно работать.

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