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НовостиПолитика14 апреля 2023 15:23

Российские военные обнаружили и уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

Неподалеку от города был также ликвидирован расчет противотанкового ракетного комплекса противника
Ирина ДМИТРИЕВА
Место дислокации противника смогла выявить разведка

Место дислокации противника смогла выявить разведка

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В районе Угледара российские военные обнаружили и уничтожили опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре группировки «Восток».

Там уточнили, что место дислокации противника смогла выявить разведка, после чего в действие была приведена российская артиллерия.

- Силами и средствами разведки был вскрыт и уничтожен расчетами орудий «Гиацинт» опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано до 12 боевиков, - отметили в пресс-центре.

Сообщается также, что неподалеку от Угледара был уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса ВСУ, а российский экипаж зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» сбил вражеский беспилотник «Валькирия».

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные сбили две ракеты HIMARS под Угледаром. Ракетный удар противника был отражен силами противовоздушной обороны РФ. Тем временем в Марьинке российские подразделения овладели важным опорным пунктом украинской армии в районе шиноремонтного завода.

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