Российские военные обнаружили и уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

Место дислокации противника смогла выявить разведка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В районе Угледара российские военные обнаружили и уничтожили опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре группировки «Восток».

Там уточнили, что место дислокации противника смогла выявить разведка, после чего в действие была приведена российская артиллерия.

- Силами и средствами разведки был вскрыт и уничтожен расчетами орудий «Гиацинт» опорный пункт противника в районе Угледара, ликвидировано до 12 боевиков, - отметили в пресс-центре.

Сообщается также, что неподалеку от Угледара был уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса ВСУ, а российский экипаж зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» сбил вражеский беспилотник «Валькирия».

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные сбили две ракеты HIMARS под Угледаром. Ракетный удар противника был отражен силами противовоздушной обороны РФ. Тем временем в Марьинке российские подразделения овладели важным опорным пунктом украинской армии в районе шиноремонтного завода.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Советник Пушилина Гагин: Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска

Все попытки доставить боекомплект, продовольствие или провести ротацию для украинских военнослужащих становятся провальными (подробнее)