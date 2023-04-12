Российские военные сбили две ракеты HIMARS под Угледаром

Удар противника удалось отразить. Фото: УНМ ДНР

Силы противовоздушной обороны РФ перехватили две вражеских ракеты HIMARS под Угледаром. Об этом сообщили в пресс-центре группировки «Восток»

- На южнодонецком направлении отражен ракетный удар противника, расчетами ЗРК С-300 и «Бук» сбиты два снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс», - проинформировал руководитель пресс-центра Александр Гордеев.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о локальных победах на разных участках линии боестолкновения в регионе. Ситуацию на угледарском направлении он охарактеризовал, как позиционное противостояние сторон. По словам Пушилина, российские военные не допускают, чтобы противник переломил ситуацию, и наоборот - любую разведку боем противника они пытаются использовать в своих целях для улучшения позиций. Ребята очень медленно, но все же продвигаются вперед.

Тем временем в Марьинке российские подразделения овладели важным опорным пунктом украинской армии в районе шиноремонтного завода.

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