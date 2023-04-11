В Марьинке российские подразделения овладели важным опорным пунктом украинской армии

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Русские бойцы уверенно продвигаются по освобождаемому Артемовску, что на севере Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня в эфире «Соловьев LIVE» рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Ситуация там развивается не так быстро, как хотелось бы многим, тем кто находится далеко от боевых действий, но ребята идут вперед и уверенно. Да, очень тяжело, с потерями, это прям реальная война, но город освобождается, - сказал Денис Пушилин.

Руководитель нового субъекта Российской Федерации на днях посетил Артемовск, чтобы лично оценить масштаб разрушений и наметить первоначальные планы восстановления.

По словам бойцов, которые сопровождали Пушилина, в городе не осталось ни одного целого здания. Российские военные продолжают эвакуацию мирных жителей, тяжелобольных выносят на носилках. За один раз получается вывести от 15 до 45 человек, при этом украинские боевики препятствую эвакуации.

В первых числах апреля стало известно, что российские бойцы водрузили флаги на здании администрации Артемовска. Бои за город идут с прошлого года и сопровождаются многотысячными потерями в рядах украинской армии.

Артемовск - крупный райцентр и укрепрайон ВСУ к северу от Горловки. До конфликта в городе было развито машиностроение, металлургия и строительная отрасль. Артемовский завод шампанских вин считался одним из крупнейших в Восточной Европе.

Лидер Республики сообщил и о ситуации на других участках линии боевого столкновения. Российские подразделения также продвинулись в Марьинке. Там они овладели важным опорным пунктом украинской армии в районе шиноремонтного завода.

- На угледарском направлении ситуация характеризуется как позиционное противостояние. Ребята не допускают, чтобы противник переломил ситуацию, и наоборот - любую разведку боем противника они пытаются использовать в своих целях для улучшения своих позиций. Ребята очень медленно, но все же продвигаются вперед, - отметил Денис Пушилин.

При этом он добавил, что локальные успехи также есть на авдеевском и майорском направлениях.

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