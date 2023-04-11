Будут определены лучшие делегаты предстоящего съезда. Фото: Минобрнауки России

Педагоги Донецкой Народной Республики впервые примут участие во Всероссийском форуме классных руководителей и наставников, который пройдет в Москве с 3 по 7 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Прием заявок уже начался и продлится до 20 апреля, - отметил руководитель Республики.

В ДВЕ СМЕНЫ

По словам Дениса Пушилина, кандидаты пройдут конкурсный отбор, который определит лучших делегатов предстоящего съезда.

Третий Всероссийский форум классных руководителей и наставников (ФКМ) проводится в рамках Года педагога, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Цель мероприятия - повысить престиж профессии педагога.

Педагоги ДНР впервые примут участие во Всероссийском форуме классных руководителей и наставников

В этом году форум классных руководителей пройдет в две смены. С 3 по 5 октября состоится съезд для классных руководителей начальной школы, коррекционных школ и кураторов групп учреждений среднего профессионального образования. 5 октября - общий день дискуссий для обоих смен. С 5 по 7 октября будут участвовать классные руководители средних и старших классов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин сравнил педагогов с защитниками Отечества

Учитель из Донецка Оксана Свистельник поделилась впечатлениями о торжественном открытии Года педагога (подробнее)