Владимир Путин сравнил педагогов с защитниками Отечества

Учитель из Донецка Оксана Свистельник.

В торжественном старте Года педагога и наставника в Центре знаний «Машук» в Пятигорске приняла участие учитель истории школы № 48 Донецка Оксана Свистельник. Педагог высшей категории, отличник образования Донецкой Народной Республики, со стажем работы 25 лет.

В этом году она приехала в «Машук» уже во второй раз. А в первый - в 2022-м, на открытие самого образовательного центра.

- Тогда почетное право открыть Центр знаний было предоставлено педагогам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, - рассказала «КП» педагог. - Именно учителям истории, русского языка и литературы выпала такая честь быть «первооткрывателями» образовательных смен в «Машуке». И я уверена, что это не случайно, ведь как Донбасс сегодня находится на самой передовой Русского мира, так и эти общеобразовательные предметы выполняют важную миссию, а на учителей, их преподающих, возлагается особая ответственность.

Педагоги и наставники на открытии Года педагога и наставника в образовательном центре «Машук».

Несмотря на то что мероприятие такого уровня у Оксаны Свистельник не первое, торжественный старт Года педагога и наставника очень взволновал учителя из Донецка.

- Были теплые чувства от сказанного президентом, - сказала Оксана Анатольевна. - Особенно тронули слова благодарности всем учителям, когда Владимир Владимирович сравнил педагогов, наставников с защитниками Отечества и поблагодарил за то, что делают все, чтобы никто не мог нас лишить исторической памяти. По словам президента, именно учителя и педагоги обеспечивают наше будущее. «Вопросы обучения, наставничества - это всегда обращение к будущему» - так сказал Путин. А еще президент сказал, что в ближайшее десятилетие должна быть приведена образовательная система и Донбасса, и Херсонской и Запорожской областей к единым с Россией стандартам. Порадовали слова Владимира Владимировича о росте количества педагогических вузов и повышении роли и статуса педагогов в обществе. Бальзамом на душу легли слова главы государства о том, что планы по ремонту школ, оснащению их современным оборудованием будут обязательно выполнены.