В ДНР заявили о ранении трех мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

Под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики. Фото: УНМ ДНР

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса. Удары наносились из артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, а также реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов Республики - Донецк, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Озеряновка, Владимировка и Комсомольское.

В результате действий ВСУ пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Верхнеторецком, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что в Республике повреждены 8 жилых домов, повреждений гражданской инфраструктуры не было.

Напомним, ранее сообщалось, что мирный житель Куйбышевского района Донецка получил ранения в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Всего в Республике зафиксированы уже 109 случаев подрывов на таких взрывоопасных предметах.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Украинские обстрелы за неделю унесли жизни пяти жителей ЛНР

Четверо человек получили ранения различной степени тяжести (подробнее)