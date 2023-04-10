Мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101

Мирный житель Куйбышевского района Донецка получил ранения в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Всего в Республике зафиксировано уже 109 случаев подрывов на таких взрывоопасных предметах. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Югославской, 3 «а» в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1948 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что по состоянию на 10 апреля зарегистрировано 109 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались.

Напомним, что при обнаружении ВОП запрещается самостоятельно передвигать или активировать их. Необходимо позвонить в МЧС Донецкой Народной Республики по номеру 101 и уточнить местонахождение опасного предмета.

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